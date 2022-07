Infraero lança 'Aeroperto', aplicativo para smartphones

Os passageiros que transitam pelos aeroportos nacionais contam, a partir desta quarta-feira, 19, com um aplicativo para smartphones com as opções de atividades no terminal e na região, em um raio de 20 quilômetros de distância. Trata-se do "Aeroperto", lançado nesta quarta pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). O aplicativo é gratuito. O mecanismo reúne dicas de lazer, gastronomia e hotéis.

O usuário deve informar em qual aeroporto se encontra; se o voo é nacional ou internacional e qual a disponibilidade de tempo para o embarque. Com base nesses dados, serão listadas as opções ao redor dos 63 aeroportos da rede Infraero. Há também alertas sobre o check-in e o embarque. A Infraero explica que o portal Trip Advisor participou do desenvolvimento do aplicativo.

"Um passageiro que vai embarcar no aeroporto de Curitiba com destino a Recife e sabe que vai fazer uma conexão de, por exemplo, duas horas em Congonhas, pode perfeitamente se programar para fazer uma atividade que o interessa nas proximidades do aeroporto", diz o presidente da Infraero, Gustavo do Vale. O aplicativo está disponível para smartphones com sistemas iOS e Android.