Imprensa especula que iPhone 6 terá tela de safira

A nova geração do iPhone, que a Apple deve lançar em setembro, o iPhone 6, terá uma tela de cristal de safira quase indestrutível à prova de quebras e fissuras, publicaram nesta quinta-feira vários meios especializados nos Estados Unidos.

Sites tecnológicos como CNET e Geeky Gadgets repercutiram um vídeo publicado no YouTube que mostra a nova tela do smartphone, que após ser cortada com uma faca e golpeada com chaves não sofre nenhum prejuízo

A tela de cristal de safira, da mesma espessura de uma folha de papel, também resiste quando tentam dobrá-lo com as mãos e mesmo com a ajuda de um pé, o que a torna "quase indestrutível".

Com já é habitual em sua política de comunicação, a Apple não confirmou nem desmentiu que a tela mostrada no vídeo seja a do iPhone 6, e os portais especializados e grande parte da imprensa americana deu credibilidade ao vídeo publicado pelo usuário do YouTube, Marc Brownlee, especializado em vazamentos deste tipo de produtos tecnológicos.

A Apple já utiliza a safira, muito dura e resistente a quedas e fissuras, para proteger a câmera do iPhone 5S, assim como o botão de menu.

A tela do iPhone 6 mostrada no vídeo tem 4,7 polegadas, maior do que o padrão atual do iPhone, de 4 polegadas.