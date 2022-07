Impasse pode gerar suspensão do fornecimento de internet na Bahia

O fornecimento de internet a cabo pode ser suspenso por 24 horas em toda a Bahia devido a um impasse entre representantes das empresas provedoras que prestam esse serviço e a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), que disponibiliza espaço nos postes. As duas partes se reúnem na próxima segunda-feira, 12, para tratar o embate e evitar a interrupção.

Segundo o Sindicato das Empresas de Internet do Estado da Bahia (Seinesba), a Coelba estabeleceu novos critérios para o cabeamento nos postes, que deve ser seguido pelos provedores em um prazo de 30 dias, tempo que o sindicato considera curto.

"Esperamos resolver por definitivo essa questão. Vamos mostrar para a Coelba o interesse do setor em legalizar o compartilhamento e com isso esperamos da companhia de energia um retorno através de um termo de ajuste de conduta onde essa questão seja de uma vez por todas, resolvida", afirma André Costa, presidente do Seinesba.