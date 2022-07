Idec faz pesquisa sobre privacidade no Whatsapp

Se você utiliza o aplicativo whatsapp, provavelmente recebeu, em algum dos grupos, um alerta informando que o Whatsapp compartilharia seus dados com o Facebook e sugeerindo que você desmarcasse essa opção. De fato, o Whatsapp anunciou que irá compartilhar os números de telefone de seus usuários com o Facebook e permitir o envio de mensagens por empresas.



Como o aplicativo é muito utilizado, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) lançou uma pesquisa online para saber a opinião dos brasileiros sobre o assunto. O questionário do Idec é anônimo e traz seis perguntas. O assunto será levado para discussão no grupo de trabalho em telecomunicações da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Cidadania.



Vale lembrar que o conteúdo das conversas não é compartilhado. Por ser criptografado, nem mesmo o próprio Whatsapp ou o Facebook têm acesso. "Os resultados da pesquisa vão ajudar a subsidiar o debate. Quanto mais pessoas responderem, melhor será nossa percepção sobre a grau de conhecimento do usuário sobre seus direitos e sobre como funciona a coleta de dados do WhatsApp", ressalta Rafael Zanatta, pesquisador do Idec.

