Idealizadores revelam em vídeo que Tubby era uma brincadeira

O aplicativo Tubby, uma versão masculina do Lulu, não passou de uma brincadeira, de acordo com um vídeo divulgado pelos idealizadores do aplicativo, Guilherme Salles e Rafael Fidelis. A ideia do Tubby era de os homens poderia avaliar as mulheres, em uma vingança ao Lulu, mas o lançamento do aplicativo foi proibido pela justiça.

No vídeo, Guilherme e Rafael criticam o machismo. "Sério, caras, vocês caíram nessa bobagem? 2014 está chegando e ainda tem gente querendo regredir pra 6ª série, dando notas pra pessoas do sexo oposto", diz o suposto "investidor" da ferramenta.