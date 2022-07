ICQ retorna como aplicativo para dispositivos móveis

Em tempos de despedida de Orkut, anunciada na semana passada pelo Google, uma outra rede popular vai na contramão e ressurge. O ICQ, software de mensagens instantâneas popular na década de 1990, anterior até ao antigo Messenger, da Microsoft, ganha agora uma versão para dispositivos móveis.

Semelhante ao famoso WhatsApp, aplicativo de mensagens instantâneas gratuito, o novo ICQ permite chamadas de vídeo como as que são feitas no Skype, além da opção de enviar fotos, vídeos e arquivos com extensão doc ou pdf dentro do bate-papo com contatos no smartphone.

Um dos diferenciais dessa versão é enviar mensagem para qualquer contato do telefone, mesmo aquele que não tiver o ICQ instalado. A mensagem chega através através de um SMS gratuito.

O aplicativo está disponível para iOS, Android e Windows Phone através do site.