HP lança novo tablet no Brasil em 2013

A HP apresentou, nesta segunda-feira, 1º, o ElitePad 900, novo tablet da empresa voltado para o mercado corporativo que funciona com o Windows 8 e que será lançado apenas em 2013 no País.. O novo produto ainda não teve o preço divulgado e, no mercado americano, vai custar a partir de US$ 700, segundo o portal G1.

O ElitePad terá duas opções de armazenamento (32gb ou 64gb), memória RAM de 2GB e peso de 690 gramas. A tela tem 10,1 polegadas e funciona com um processador Intel de 1,8GHZ.

A empresa não informou se o tablet será vendido em lojas ou apenas nos canais de distribuição corporativo.