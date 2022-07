HP lança computador pessoal com scanner 3D

A Hewlett-Packard tomou um passo modesto rumo ao redesenho do computador pessoal, com a união de um scanner 3D e projetor com um PC multiuso para criar um aparelho de US$ 1,9 mil (aproximadamente R$ 4,6 mil) que poderá reanimar o interesse pela indústria.

O novo computador desktop, chamado Sprout, começa a ser vendido online nesta quarta-feira.

A HP também anunciou que irá iniciar o compartilhamento da tecnologia de impressão 3D que vem desenvolvendo há anos.

A técnica, que a companhia alega ser capaz de imprimir dez vezes mais rápido e mais barato que os produtos atuais, será compartilhada com fabricantes e parceiros de tecnologia selecionados para dar opinião sobre o produto antes de seu lançamento previsto para 2016.

Como muitas de suas rivais, a HP enfrenta dificuldades com o negócio de computadores pessoais, que ainda responde por metade de suas receitas. A HP espera que o lançamento no mercado de PCs retome o interesse dos clientes, apesar de estar cautelosa quanto a expectativas.