Hotsite avalia manifestações realizadas nas redes sociais

Não é novidade que as recentes manifestações realizadas pelo Movimento Passe Livre foram organizadas inicialmente pelas redes sociais, para depois serem colocadas em prática nas ruas. Além das questões relativas ao transporte público, o movimento também protestou contra a corrupção e a PEC 37 e por melhorias nas áreas da saúde, segurança, educação e economia, entre outras.

Agora, com o lançamento do hotsite Causa Brasil, é possível saber a amplitude que os protestos ganharam na internet, principalmente nas redes sociais. Com o slogan "Veja pelo que o país protesta", a plataforma - atualizada automaticamente a cada hora - tem o objetivo de entender as reivindicações por meio de menções espontâneas, delimitadas por hashtags, que são publicadas no Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e Google+.

Até o momento, mais de 890 mil menções foram analisadas pelo site, que são classificadas em gráficos e divididas nos seguintes temas: direitos básicos, economia, liberdades individuais, copa no Brasil e políticos.

Para saber quais os temas mais discutidos, basta clicar nos balões de cada um e verificar as estatísticas que alcançaram na internet. Por exemplo, a "Pec 37" registrou 11,53% das 112.883 menções relacionadas ao tema "políticos".

Caso o internauta se identifique com a causa, pode compartilhar nos perfis do Twitter e Facebook a partir do próprio site.