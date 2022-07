Homem destrói PlayStation 4 no primeiro dia de vendas

Uma cena inusitada marcou o primeiro dia de vendas do PlayStation 4, em Quebec, no Canadá. Um homem destruiu o seu aparelho de videogame, em frente a fila de pessoas que esperavam para comprar o novo console.

O homem encapuzado rasgou a caixa do aparelho, que custa US$ 499 dólares, e arremessou o videogame contra o chão por várias vezes enquanto as pessoas que aguardavam na fila assistiam espantadas.

No primeiro dia nas prateleiras foram vendidos mais de um milhão de unidades do PlayStation na América de Norte, segundo anúncio da Sony ( fabricante do produto) feito neste domingo, 17( fabricante do produto). A novidade tecnológica custa 4 mil reais no Brasil.