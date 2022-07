História de Irmã Dulce vira game para computador

Depois de ganhar as telas de cinema pelo país, o Anjo Bom do Brasil terá agora sua história contada através de um jogo virtual chamado "Irmã Dulce Abrindo Portas", que será lançado em Salvador na próxima terça-feira, 16, às 9h na sede das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), no Largo de Roma.



No lançamento, o jogo será demonstrado pelos pacientes mirins, crianças e adolescentes do centro educacional da instituição.

Voltado para todas as idades, o jogo é inspirado na trajetória de Irmã Dulce e o jogador assume a missão de ajudar a Mãe dos Pobres a resgatar desabrigados das ruas. Com uma jogabilidade dinâmica e envolvente, o jogo apresenta diversos níveis de dificuldade a cada tarefa cumprida, como um número maior de adversários na tela ou a redução do tempo necessário para completar os desafios.

O game, lançado em comemoração ao centenário de nascimento da freira baiana, poderá ser acessado gratuitamente a partir do dia 16 através da página das Obras Sociais Irmã Dulce no Facebook (www.facebook.com/obrasirmadulce).