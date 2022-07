História de Irmã Dulce vira game de aventura

Após conquistar espectadores nas telas dos cinemas brasileiros, a história de Irmã Dulce ganha cor e dinâmica no game de aventura Irmã Dulce Abrindo Portas. O lançamento do jogo online foi realizado oficialmente na terça-feira, 16, na sede das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), no bairro de Roma.



Desenvolvido pelas empresas baianas Virtualize Soluções Criativas e Team Zeroth, o jogo é um aplicativo do Facebook, que já pode ser acessado por qualquer usuário da rede social através da fanpage das Osid ou do campo de busca, com o nome 'Irmã Dulce'.



Na página do game, é possível conhecer detalhes sobre a história do Anjo Bom da Bahia e até efetuar doações, destinadas às Osid.



Assessor de memória e cultura das Obras Sociais, Osvaldo Gouveia afirma que o jogo segue à risca o início da trajetória de Irmã Dulce, "quando ela ajudava quem morava nas ruas, sempre enfrentando o poder público e as pessoas que queriam prejudicá-la", diz.



Segundo Tiago Pessoa, um dos desenvolvedores do projeto, o jogo é "infinito" e a ideia é saber quantos pontos o jogador (que vive Irmã Dulce no aplicativo) consegue obter ao salvar o máximo de desabrigados possíveis.



"A brincadeira gera uma disputa saudável entre amigos que jogam para provar que conseguem mais pontos que os outros. Assim, podemos conseguir levar a história de Irmã Dulce para fora da Bahia e até do Brasil", frisa Tiago.



Dinâmica



Além de salvar os desabrigados, os jogadores precisam pular plataformas para desviar dos vilões, que têm casas vazias, mas não querem disponibilizá-las para ajudar as pessoas.



O próximo passo do projeto é o Jogo dos Galinheiros, que representa a etapa seguinte da trajetória da freira. "Ela (Irmã Dulce), inicialmente, levava as pessoas para casas que conseguia e depois invadia o galinheiro para pegar as galinhas, para fazer canja para alimentar os desabrigados", explica Tiago Pessoa.



A segunda fase do game ainda está em desenvolvimento e não tem previsão para ser lançada.

