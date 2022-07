Hacker tira do ar páginas racistas e homofóbicas

O hacker Amped Attacks está tirando do ar páginas na internet com conteúdo racistas e homofóbicos. No perfil dele do Twitter, ele faz questão de mostrar os sites que tirou do ar e dá lições. Em uma, que falava do "orgulho branco", ele postou: "Para aprender e aceitar que todos são iguais".

Ele também tirou os sites godhatesfags.com (Deus Odeia Homossexuais, em inglês), kkkknights.com (relacionada à Klu Klux Klan) e outras relacionadas ao Estado Islâmico. "Racistas e homofóbicos, como vocês se sentem sabendo que apenas um homem está derrubando vocês todos um a um", provocou.

Alguns sites já voltaram ao ar.