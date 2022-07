GTA V tem novo trailer apresentando o trio protagonista

O trailer apresenta Michael, Franklin e Trevor, trio de personagens que o jogador poderá utilizar em GTA V, algo inédito na série. Ao som das músicas Radio Ga Ga, do Queen, Hood Gone Love It, de Jay Rock, e Are You Sure Hank Done it This Way, de Waylon Jennings, conhecemos um pouco dos transtornos vividos pelos problemáticos protagonistas do jogo.

O game vai se passar na cidade de Los Santos e Michael, Franklin e Trevor vão ter que se reunir para sobreviverem em diversas missões. Segundo a Rockstar, o mapa da cidade é maior do que a de Red Dead Redemption, GTA: San Andreas e GTA IV juntas. Ou seja, serão horas para o gamer finalizar os objetivos principais e missões secundárias.

GTA V tem previsão de lançamento para 17 de setembro para PS3 e Xbox 360.