GTA V será lançado no dia 17 de setembro

A Rockstar anunciou nesta quinta-feira, 31, que GTA V, o game mais esperado do ano, vai ser lançado no dia 17 de setembro nos Estados Unidos. A produtora se desculpou com os fãs, que esperava o jogo para o primeiro semestre de 2013. "GTA V é um game ambicioso e complexo e precisa de mais tempo para ser finalizado da forma que agrade a todos. Esperamos que, com mais tempo, lançaremos um jogo que vai superar a expectativa", informou a empresa em comunicado.

Em GTA V, o gamer vai jogar com três personagens: Michael, Trevor e Franklin. Cada um deles tem características diferentes. As missões, na gigantesca cidade de Los Santos, podem envolver os três ou apenas um deles. O game, que sairá para PS3 e Xbox360, ainda não tem data de lançamento no Brasil, nem a empresa informou se a versão nacional terá legendas e dublagem em português.