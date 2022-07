GTA V poderá ser jogado em primeira pessoa na nova geração

Quem jogou Grand Theft Auto V na geração anterior terá mais um motivo - além das ótimas história e gráficos - para se aventurar em Los Santos. A versão para PS4, Xbox One e PC poderá ser jogada em primeira pessoa.

"É tudo muito intenso, uma experiência na nossa cara… literalmente", diz o diretor de animações Rob Nelson, em entrevista ao site IGN. "Obviamente, sentimos que o modo na primeira pessoa era uma das coisas mais interessantes para que as pessoas tivessem uma experiência diferente de tudo até então.", completou.

Esta é a primeira vez na história da franquia que será possível jogar em primeira pessoa. "Sempre estivemos interessados nisto, mas nunca foi uma opção real," disse Nelson. "Não me parece que conseguiríamos fazer na geração de consoles anterior, até porque estávamos muito ocupados em criar o jogo, a desenhar os controles e missões da aventura normal na terceira pessoa", explicou.

Graças ao novo visual, o trabalho de animação teve que ser refeito, por isso a demora do game em chegar para a nova geração. Porém, é possível também jogar na versão normal, em terceira pessoa. O lançamento para PS4 e Xbox One será no dia 18 de novembro, já a versão para PC, apenas no dia 27 de janeiro de 2015.

Em GTA V, os jogadores vão usar três personagens: o ex-criminoso Michael, o bandido Trevor e o capanga de revendor de carros Franklin. A trama se passa na cidade de Los Santos, uma espécie de Los Angeles. Segundo a Rockstar, a cidade é maior do que a de Red Dead Redemption, GTA: San Andreas e GTA IV juntas.

Confira abaixo o trailer do game com a visão em primeira pessoa: