GTA V leva prêmio de melhor game do ano no Golden Joystick

Como era previsível, Grand Theft Auto V, da Rockstar, levou o prêmio de Jogo do Ano no Golden Joystick Awards, em cerimônia que acontece na tarde desta sexta-feira, 25, em Londres.

Outro excelente game de 2013 também foi premiado. The Last of Us, da Naughty Dog, venceu nas categorias Melhor Jogo Estreante e Melhor História, com a desenvolvedora levando o Melhor Estúdio do Ano.

Confira a lista de vencedores:

Melhor Jogo Estreante: The Last of Us

Melhor Jogo Indie: Mark of the Ninja

Mais Procurado: Witcher 3: Wild Hunt

Melhor Design: BioShock Infinite

Melhor Multiplayer: Payday 2

Melhor Momento do Jogo: Far Cry 3 - The Definition of Insanity

Estúdio do Ano: Naughty Dog

Inovação do ano: Oculus Rift

Melhor História: The Last of Us

Melhor jogo online: World of Tanks

Melhor jogo de portátil: Assassin´s Creed 3: Liberation

Melhor plataforma de game: Steam

Melhor jogo para Smartphones/Tablets: XCOM: Enemy Unknown

Hall da Fama: Activision - Call of Duty

Jogo do Ano: GTA V