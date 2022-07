GTA V foi o game mais vendido no Brasil em 2013

Grand Theft Auto V (GTA V) foi o jogo mais vendido em todas as plataformas no Brasil em 2013. O jogo da Rockstar superou jogos como God of War, Fifa e Call of Duty: Ghosts. Os números foram divulgados pelo instituto Gfk, que monitora a venda de games no Brasil.

Entre os games de futebol, Fifa superou o Pro Evolution Soccer.

Confira abaixo a lista de jogos mais vendidos em 2013:

Jogos mais vendidos de 2013

1. Grand Theft Auto V | Rockstar Games

2. FIFA 13 | EA

3. Pro Evolution Soccer 2013 | Konami

4. FIFA 14 | EA

5. God of War: Ascension | Sony

6. Pro Evolution Soccer 2014 | Konami

7. The Last of Us | Sony

8. Far Cry 3 | Ubisoft

9. Call of Duty: Black Ops II | Activision

10. Call of Duty: Ghosts | Activision