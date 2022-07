GTA V fatura prêmio de Jogo do Ano

Como era previsto, Grand Theft Auto V foi considerado o Jogo do Ano na tradicional premiação do canal Spike TV, no sábado, 7. O game da Rockstar ainda levou como a Melhor Trilha Sonora.

A Naughty Doug, produtora do exclusivo para PS3, The Last of Us, levou como Estúdio do Ano, e o game faturo Melhor Jogo do PS3, Melhor Dublador (Troy Baker - Joel) e Dubladora (Ashley Johnson - Ellie).

Assassin´s Creed IV: Black Flag foi considerado o melhor Jogo de Ação, já Bioshock Infinite, o melhor Jogo de Tiro.

Confira a lista dos vencedores:

Jogo do ano: Grand Theft Auto V

Ação: Assassin's Creed IV: Black Flag

Tiro: Bioshock Infinite

RPG: Ninokuni: Wrath of the White Witch

Esporte: NBA 2K14

Independente: Gone Home

Corrida: Forza Motorsport 5

Luta: Injustice: Gods Amongs Us

Casual: Animal Crossing: New Leaf

Xbox 360: Brothers: A Tale of Two Sons

PlayStation 3: The Last of Us

Nintendo Wii U: Super Mario 3D World

PC: Gone Home

Portáteis: The Legend of Zelda: A Link Between Worlds

DLC: Far Cry 3: Blood Dragon

Trilha Sonora: Grand Theft Auto V

Canção: Bioshock Infinite ("Will the Circle be Unbroken")

Dublador:The Last of Us (Troy Baker - Joel)

Dubladora:The Last of Us (Ashley Johnson - Ellie)

Estúdio do ano: Naughty Dog (The Last of Us)