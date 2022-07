GTA V é o game mais caro da história

A Rockstar desembolsou US$ 265 milhões para lançar o game Grand Theft Auto V, segundo o jornal escocês The Scotsman. O game superou GTA IV, até então o mais caro, que custou aproximadamente US$ 100 milhões. Em custos, o GTA V superou até blockbusters de Hollywood como Avatar, Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge e John Carter: Entre Dois Mundos.

Mas a Rockstar deve recuperar essa quantia rapidamente. O game já vendeu 2,5 milhões de unidades só na pré-venda. Ainda segundo o The Scotsman, a previsão é de que o lucro de GTA V seja de mais de US$ 1 bilhão.

Três protagonistas

O game terá, pela primeira vez na série, três protagonistas: Franklin, Michael e Trevor. A cidade de Los Santos, onde o game se passa, é maior do que os de GTA IV e Red Dead Redemption juntos. GTA V também terá um modo Online especial, com mais de 700 missões.

GTA V chega ao Brasil no dia 19 de setembro com legendas em português.

Confira abaixo ao trailer do game: