GTA V chega ao Brasil dia 19 de setembro em três edições

Os fãs de Grand Theft Auto 5 devem preparar os bolsos. O game da Rockstar chega ao Brasil dia 19 de setembro com três edições: a normal, a edição especial e a edição de colecionador. A produtora ainda não revelou os valores das edições especiais, mas como ambas vêm com brindes, e os preços dos games no Brasil são altos, não devemos esperar nenhuma das duas edições com um preço menor do que R$ 250.

Confira o que tem em cada edição do game, que chegará ao Brasil em português.

Edição especial:

- Caixinha metálica com livro de arte

- Mapa com acabamento especial

- Boost para habilidades especiais

- Desafios de Stunt Plane

- Trajes e tatuagens extras

- Armas adicionais e gratuitas (pistola, martelo, shotgun)

Edição de colecionador:

- Caixinha metálica com livro de arte

- Mapa com acabamento especial

- Boost para habilidades especiais

- Desafios de Stunt Plane

- Trajes e tatuagens extras

- Armas adicionais e gratuitas (pistola, martelo e shotgun)

- Malote bancário com chave personalizada

- Boné 'New Era 9FIFTY'

- Personagens clássicos de "GTA" para multiplayer online

- Garagem com veículos únicos