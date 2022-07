Grupos de Whatsapp ganham novo recurso

Um novo recurso do WhatsApp promete garantir a privacidade das mensagens enviadas em um grupo. A partir de agora, será possível citar uma mensagem enviada por algum membro em uma conversa particular. A nova função já está disponível para os usuários de Android e deve chegar em breve ao IOS.

Para utilizar a novidade, chamada de "responder em particular", o usuário deve clicar em cima de uma mensagem enviada por alguém que participe de um mesmo grupo. Ao selecioná-la, basta escrever a resposta, que ela será transferida e enviada para a janela privada do contato, com a citação escolhida.

No entanto, não será possível enviar a mensagem de um usuário do grupo para qualquer outra pessoa da sua lista de contatos, ou para qualquer outro membro do chat. Somente o próprio autor da mensagem poderá receber a resposta no chat particular.

Apesar de parecida com o “responder” e com o “conversar com”, as duas funções não serão excluídas. A diferença é que agora a privacidade entre os contatos de um mesmo grupo poderão ser melhoradas.