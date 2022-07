Gradiente vai recorrer de decisão favorável à Apple

A IGB Eletrônica, controladora da marca Gradiente, afirmou nesta terça-feira, 25, que irá recorrer da decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região do Rio de Janeiro, que deu à Apple o direito de uso da marca iPhone no Brasil.

A empresa lembrou que houve pronunciamento recente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) favorável à Gradiente, e que o processo da IGB Eletrônica contra a Apple que corre na Justiça de São Paulo ainda não foi julgado.

A empresa entrou no ano 2000 com pedido de registro da marca iPhone no Inpi, que foi concedido em janeiro de 2008.

A Apple, que tem o smartphone com o mesmo nome, fez o pedido de registro da marca no país em 2007, ano em que lançou a primeira versão do celular.

Procurada, a Apple não se pronunciou.