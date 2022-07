Governo vai destinar R$ 100 milhões para setor de games no Brasil

Cerca de R$ 100 milhões serão destinados ao setor de games no País. A decisão é do Ministério da Cultura e visa desenvolver a produção de jogos, conteúdo em realidade virtual e aumentada, além de aceleração de empresas, festivais, e capacitação também para o lançamento de jogos. A previsão é que o novo edital que seja lançado no mês de outubro.

De acordo com o ministro Sérgio Sá Leitão, o Brasil atualmente é o 13º maior produtor de games do mundo, ao mesmo tempo que tem a terceira maior população de jogadores do planeta, com 66 milhões de pessoas. Dados do 2º Censo da Indústria Brasileira de Jogos Digitais mostraram que até setembro, 946 jogos foram produzidos no País, sendo 43% para celulares.

Ainda segundo Sá Leitão, com a medida, o governo pretende valorizar a diversidade brasileira, estabelecendo que 50% dos projetos premiados serão de mulheres, 25% de negros e indígenas, 50% de iniciantes e 30% das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Atualmente, as mulheres representam apenas 20% dos trabalhadores do setor, e 40% das empresas da indústria estão concentradas em São Paulo e Rio de Janeiro.

Para o ministro, os games representam uma alternativa de ganho para jovens brasileiros sem emprego. "O mercado de jogos seria uma alternativa criativa e atraente para aqueles entre 18 e 24 anos que se encontram desempregados", afirmou Sá Leitão, por meio de nota do Ministério da Cultura.