Google sai do ar por 5 minutos e perde 40% do tráfego

Os serviços do Google estiveram indisponíveis no final da noite de sexta-feira, 16, incluindo o motor de busca e o Gmail. Analistas estimam queda de 40% no tráfego global da Internet.

O cálculo foi feito pela empresa britânica de análise de dados online GoSquared, que ilustrou o fato em um gráfico onde mostra como o Google desempenha um papel importante na vida dos usuários de internet da atualidade.

"O Google.com esteve em baixa durante alguns minutos entre as 23h52 e as 23h57 de 16 de Agosto de 2013. Isto teve um impacto enorme no número de páginas vistas (pageviews) registadas pela ferramenta de monitorização em tempo real na GoSquared - uma queda de cerca de 40%", escreveu Simon Tabor, um dos programadores da GoSquared.

Thanks for sharing :) RT "@CNET: The Google outage reportedly caused a big drop in global traffic: https://t.co/daGporDq0F" — Simon Tabor (@simon_tabor) August 17, 2013







Na página onde o Google apresenta seu desempenho sinalizava que todos os serviços listados estiveram em baixa na noite de sexta-feira.