Google remove aplicativo "Rastreador de Namorado" de loja

O Google removeu o aplicativo Rastreador de Namorado pela segunda vez da loja virtual Google Play na sexta-feira, 16. O aplicativo para o sistema Android prometia, por R$ 4,99, descobrir onde o namorado está, ler os SMSs que ele envia, ter acesso a todas as ligações dele e até habilitar o microfone para ouvir o que o namorado conversa.

Um dos criadores do aplicativo, Danilo Cruz, reclamou da arbitrariedade da empresa. "O app que estava na Google Play segue todas as políticas e notifica o usuário de todas as formas possíveis, por vibração, som, pisca uma luz e mostra todo o texto enviado", disse, em entrevista ao G1.

O Rastreador de Namorado foi retirado do ar pela primeira vez no ano passado porque, não era necessária a autorização do companheiro para a utilização do aplicativo no smartphone dele. Isso ia de encontro a lei de 2012, a "Lei Carolina Dieckman", que entrou em vigor em abril e fala sobre crimes virtuais, além de ser crime de interceptação telefônica previsto na Lei 9296/1996. Antes de ser excluído pela primeira vez, o aplicativo havia sido baixado 100 mil vezes.

Na versão mais atual, o usuário rastreado tinha que autorizar o uso do aplicativo no smartphone dele. "Em nenhum momento a gente incentiva que as pessoas façam isso. Sempre dissemos: instale no celular do seu namorado apenas com o consentimento dele. Além disso, o app tem outras funções como achar celulares roubados.", completou Cruz.

Veja abaixo como funcionava o aparelho: