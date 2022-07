Google quer tirar Orkut do ar em 30 de setembro

O prazo de validade do Orkut está chegando ao fim. O Google anunciou que pretende extinguir a página de relacionamento até 30 de setembro. Nesse período, os usuários podem salvar seus dados na rede, como fotos e depoimentos. Mas o Google já toma algumas medidas para tirar o site do ar. A partir desta segunda-feira, 30, não é possível criar um novo perfil.

O Orkut foi considerado a maior rede social do mundo em 2011, mas perdeu espaço para o Facebook. A empresa agora pretende apostar no Google+. O objetivo é migrar os usuários do Orkut para esta rede social.

Neste caso, os perfis serão extintos, mas parte das comunidades serão mantidas no ar, contudo de forma "congelada". Ou seja, os internautes terão como acessar e ler, mas não farão novas publicações.