Google prepara programa para rastrear compras online

O Google está testando um software que vai permitir rastrear o que os usuários compram em lojas online.

O gigante da internet está trabalhando em um programa que vai provar às empresas que anunciam em suas páginas que seu dinheiro está persuadindo os clientes a fazer compras físicas.



O software vai permitir que o Google possa cobrar mais pelos anúncios e ganhar ainda mais dinheiro.

O programa provavelmente vai levantar novas preocupações sobre a privacidade dos usuários do Google, que já foi acusado de usar dados de seus usuários.

Como funciona

O software trabalha com o AdWords, a maior ferramenta de publicidade do Google, que permite às empresas colocar links ao lado de resultados de pesquisa.

O Google só é pago quando alguém clica e vai para o site da empresa. O software enviaria um anônimo 'clique ID' para o anunciante quando alguém clica em um anúncio.

O problema é que a pessoa será identificada pelo anunciante com os cookies instalados no computador do usuário.

Quando a pessoa compra algo a partir de um anúncio destes, o varejista é capaz de identificar o computador utilizando os dados recolhidos a partir do cookie.

O cookie é então comparado ao "clique ID", informando ao anunciante sobre a eficácia da publicidade no Google.

As empresas que anunciam no Google serão capazes de "ver" os resultados em uma nova coluna na sua versão do programa, que mostrará as vendas nas lojas a partir da publicidade na Internet.

O programa foi revelado pela primeira vez nessa reportagem do dia 11 do Wall Street Journal.