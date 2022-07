Google prepara lançamento do Park View no Brasil

O Google e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) assinaram um acordo para a criação, no Brasil, do Park View, espécie de Google Street View que mostra parques brasileiros. Inicialmente, 30 unidades de conservação estarão no Park View. A seleção dos parques foi feita por técnicos do ICMBio e priorizou mostrar diferentes biomas nacionais.

O primeiro mapeamento será do parque nacional de Iguaçu. Funcionários do Google vão andar nos parques com câmeras acopladas na mochila. O usuário que acessar o Park View vai poder passar pelas imagens como se estivesse andando no local, assim como o Street View.

Ainda não há previsão de quando o serviço estará disponível.