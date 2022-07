Google oferece treinamento em Salvador

Estão abertas as inscrições do Google Cloud OnBoard, treinamento para desenvolvedores, programadores e especialistas em tecnologia da informação (TI) que buscam aprofundar seus conhecimentos nas novas tecnologias do Google Cloud Platform. Com inscrições gratuitas, o evento acontecerá em Salvador no dia 4 de maio na Arena Fonte Nova. São mil vagas e as inscrições podem ser feitas no site do evento: goo.gl/jrwkcN.

O evento conta com a participação dos principais especialistas em cloud do Google e terá seu conteúdo dividido em sete módulos focados nas soluções do Google Cloud Platform, como Google App Engine, Datastore, Storage, Container Engine, Compute Engine e Network, Big Data e Machine Learning. Os profissionais que concluírem todos os módulos do treinamento receberão certificado.

Público-alvo

O Cloud OnBoard foi criado para desenvolvedores, gerentes de TI, analistas de sistemas, engenheiros de software e arquitetos de soluções que buscam explorar soluções de Cloud. Também podem participar executivos de tecnologia e de áreas de negócios que querem entender o potencial do Google Cloud Platform.

Depois de Salvador, o Cloud OnBoard terá edições em Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. A edição de 2018 do Cloud OnBoard no Brasil tem a expectativa de treinar 10 mil desenvolvedores e faz parte da passagem do roadshow global pela América Latina. As capitais da Argentina, Chile e México são os próximos destinos da iniciativa, realizada em mais de 60 cidades do mundo.