Google Maps está disponível para iPhone

Os donos de iPhone já podem baixar o Google Maps para o smartphone da Apple. O aplicativo foi disponibilizado nesta quinta-feira, 13, na App Store. O Google Maps mostra informações sobre transporte público, trânsio, imagens de satélite, do Google Street View e navegação com orientação por voz.

Na versão para iPhone, o usuário poderá sincronizar a conta do Google com a versão web do serviço. O aplicativo chega três meses após o lançamento do iOS 6, que trazia o Apple Maps, alvo de críticas por possuir diversos erros geográficos, no lugar do Google Maps.