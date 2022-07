Google lança serviço de música por assinatura

O Google apresentou nesta quarta-feira, 15, seu projeto de serviço de reprodução musical por assinatura, sua alternativa ao Spotify, que já está disponível nos Estados Unidos e terá um custo mensal de US$ 9,99.

O programa Google Play Music All Access foi lançado na jornada inaugural da conferência anual para desenvolvedores de software I/O, organizada pela empresa no Moscone Center de San Francisco.

O serviço permite explorar 22 gêneros musicais, buscar por autores e álbums, assim como seguir recomendações realizadas pelo Google.

Da mesma forma que os produtos similares já existentes, a tecnologia do Google elabora listas de reprodução automática e ilimitada com músicas parecidas ou relacionadas com a qual está escutando o usuário, que pode posteriormente editar o conteúdo, tanto para apagar canções como para ordená-las.

O serviço é acessível tanto em uma versão web, como em aplicativos para telefones e tablets com sistema operacional Android.

"É a rádio sem regras", declarou Chris Yerga, diretor de Engenharia da Android, encarregado de divulgar a ferramenta.

O Google Play Music All Access chega ao mercado para competir com Spotify e o Pandora, e se antecipa à Apple, que deve lançar em breve seu próprio sistema de rádio na internet.

O novo serviço do Google será gratuito nos EUA durante os próximos 30 dias e custa US$ 8 para quem assiná-lo antes de julho. Depois, o custo será de US$ 9,99 ao mês. A empresa ainda não anunciou a disponibilidade para outros países.

Ao contrário do Spotify, o Google Play Music All Access não oferece uma versão gratuita financiada com publicidade.