Google lança app de fotos sem limite de armazenamento

O Google anunciou nesta quinta-feira, 28, o aplicativo Google Photos que, além de permitir organizar e guardas as fotos, o espaço de armazenamento é ilimitado. O programa já está disponível para Android, iOS e web (photos.google.com).

A empresa, que fez o anúncio durante conferência para desenvolvedores realizada em San Francisco (Califórnia, EUA), disse que não vão reduzir o tamanho das imagens com resolução de até 16 megapixels e de vídeos gravados com resolução de até 1080p.

O Google Photos sincroniza automaticamente as fotos e vídes com os outros dispositivos dos usuários. Dentre os recursos, é possível separar as imagens por pessoas, graças a detecção facial, e lugares, quando utilizada a geolocalização.