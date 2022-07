"Google Glass" será integrado a óculos de grau

A gigante da internet Google apresentou nesta terça-feira uma série de armações regulares, adaptadas para óculos de sol ou de grau, aos seus óculos interativos Google Glass, uma medida que busca ampliar o público de usuários.

"Se tivéssemos recebido um centavo por cada uma das pessoas que nos consultaram sobre os óculos prescritos... Bem, teríamos um montão de centavos", brincou a empresa em seu blog.

"Queremos que você seja o primeiro a saber que a Coleção Titanium está aqui, com um monte de novos estilos para que você possa escolher à vontade. Se você usa óculos com receita ou simplesmente se quiser um novo look, temos quatro armações de titânio desenhadas só para você".

Por enquanto, o Google Glass foi testado por um pequeno número de "exploradores" que pagaram 1.500 dólares por cada óculos.

Enquanto se espera o lançamento oficial este ano, os desenvolvedores criam aplicativos para os óculos, que vão do acesso às previsões meteorológicas ao compartilhamento de vídeos ou o uso de jogos.