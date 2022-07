Google Glass estará à venda no final do ano por R$ 3 mil

Sergey Brin, cofundador do Google, disse nesta quarta-feira, 27, que os óculos com câmera Google Glass estarão à venda no mercado no final deste ano por US$ 1.500 (cerca de R$ 3 mil). Ele apontou, no entanto, que o aparelho ainda está sendo "refinado".

O executivo fez uma apresentação surpresa no TED, evento anual que acontece em Long Beach com palestras curtas de especialistas de várias áreas. Desde ontem, Brin tem circulado pelo TED usando os óculos que faz vídeos, tira fotos e conecta-se à internet enquanto exibe informações numa minúscula tela no topo da lente.

"Estamos disponibilizando agora para médicos. E estará amplamente disponível no final deste ano por US$ 1.500", disse Brin no palco.

Ele iniciou sua apresentação com um vídeo mostrando imagens registradas com os óculos, em geral pessoas praticando esportes, fazendo acrobacias ou andando de montanha-russa. No final, na hora de falar, ele começou olhando para seu celular, como se estivesse checando e-mails.

"Uma das motivações para criar Google Glass foi esta posição", disse Brin, ainda checando o aparelho na frente da plateia. "Smartphones são castradores. Você fica lá de pé massageando um pedaço de vidro sem nada".

A ideia para o Google Glass surgiu há 15 anos, e o aparelho vendo sendo desenvolvido nos últimos dois anos. "No começo, parecia um celular preso na sua cabeça e não tinha câmera", disse. "Tivemos que trabalhar para deixá-lo confortável".

Chris Anderson, organizador do TED, perguntou a Brin se os óculos não continuariam a ser uma distração durante conversas. "Temos como refinar o software, em alguns casos chegou a ser uma distração", disse. "No software que estamos usando agora, quando chega uma mensagem importante, você precisa fisicamente olhar para cima para vê-la".