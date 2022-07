Google fica perto de comprar israelense Waze por US$ 1,3 bi

O Google está perto de comprar a Waze por 1,3 bilhão de dólares, informou um jornal israelense no domingo, 9, possivelmente superando ofertas rivais para a empresa iniciante que desenvolveu um bem sucedido aplicativo de mapeamento de condições de tráfego em ruas.

A notícia no site do jornal financeiro Globes não citou fontes ou forneceu mais detalhes. No mês passado, fontes disseram à Reuters que o Google estava em negociações para comprar a Waze. Enquanto isso, um outro jornal israelense informou que o Facebook estava disposto a pagar até 1 bilhão pela empresa, em uma estratégia de investimento em tecnologia móvel para expandir sua base de usuários.

O aplicativo da Waze para celulares captura dados de posicionamento de seus 47 milhões de usuários para formar um mapa com informações em tempo real das condições de trânsito, orientando motoristas.

Serviços de mapeamento estão entre os cinco aplicativos mais usados em smartphones. A principal vantagem de se possuir, em vez de licenciar, um serviço de mapeamento é que isso permite que o produto seja personalizado para os usuários.

Representantes da Waze não estavam acessíveis para comentar o assunto, de imediato.