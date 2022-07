Google diz que relógio inteligente com Android sai este ano

O Google disse nesta terça-feira, 17, que relógios inteligentes equipados com seu sistema operacional Android estarão disponíveis ainda este ano, contando com uma variedade de parceiros e sinalizando a intenção da empresa de Internet de desempenhar um papel de liderança no que poderá ser o próximo grande mercado de computação.

O Google afirmou que estava formando uma parceria com várias empresas de eletrônicos de consumo e tecnologia, incluindo Samsung Electronics, LG Electronics e Intel, bem como com a empresa de moda Fossil Group, para desenvolver a nova linha de relógios.

O projeto de estender o Android, sistema operacional usado em mais de três em cada quatro smartphones vendidos no mundo inteiro, para relógios de pulso é chamado Android Wear, afirmou o Google.

Um vídeo postado no blog do Google mostrou as pessoas falando em seus relógios para verificar resultados de esportes, controlar música, enviar respostas a mensagens de texto e até mesmo abrir suas garagens de casa.

Ao se alinhar a vários parceiros para desenvolver os smartwatches, o Google busca replicar o sucesso que o ajudou a tornar o seu software gratuito Android o sistema operacional para smartphones mais popular do mundo, segundo analistas.

O anúncio ocorre enquanto há especulações sobre planos do criador do iPhone, a Apple, no segmento de tecnologias vestíveis. O presidente-executivo da Apple, Tim Cook, prometeu novas "categorias de produtos" para o final deste ano, e a empresa diz estar trabalhando em um smartwatch secreto próprio.