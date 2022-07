Google compra empresa de robôs; será a nova Skynet?

A compra da Boston Dynamics pelo Google marca a oitava aquisição robótica da gigante da internet nos últimos seis meses. Revela que a visão robótica da empresa não é um capricho.

A Boston Dynamics é a aquisição de mais alto nível, porque adiciona instantaneamente capacidade robótica da líder mundial, incluindo robôs que podem andar por conta própria, para reforçar o arsenal do Google.

A empresa de robôs tem ligações com os militares dos EUA, o que evoca imagens da Skynet e a revolta da inteligência artificial do filme O Exterminador do Futuro, de 1984, com Arnold Schwarzenegger.

Boston Dynamics

Empresa de design de engenharia e robótica, a Boston Dynamics produz inteligência computacional e sistemas de simulação, bem como plataformas robóticas gigantes e avançados. Foi criada num programa de incubadeiras do Instituto de Tecnologia de Massachusetts pelo Prof Marc Raibert em 1992.