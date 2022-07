Google compra aplicativo de compartilhamento de dados 'Bump'

A gigante americana da internet Google adquiriu a 'startup' criadora do aplicativo "Bump", que permite compartilhar contatos, fotos e outros dados, chocando dois 'smartphones', anunciaram as duas empresas nesta segunda-feira, 16.

"Não poderíamos estar mais contentes por nos unirmos à Google", anunciou o co-fundador da Bump Tecnologies, David Lieb, em mensagem publicada no portal da empresa na internet.

Segundo o site especializado em tecnologia AllThingsD, o negócio foi fechado entre US$ 30 milhões e US$ 60 milhões. O aplicativo Bump permite a usuários de smartphones compartilhar dados facilmente ao chocar suavemente as duas mãos, enquanto seguram seus dispositivos.

"Nossa missão com o Bump sempre foi construir as ferramentas mais simples para compartilhar informação relevante para você com outras pessoas e dispositivos", disse Lieb.

"Nós nos esforçamos para criar experiências que pareçam mágica, transformadas em realidade graças a inovações em matemática, processamento de dados e algoritmos", continuou.

A Bump Tecnologies, fundada em 2008, se situa em Mountain View, no Vale do Silício, mesma cidade onde fica a sede da Google.