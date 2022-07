Google começa a construir carro que dispensa motorista

Nada de volante, nem de acelerador ou freio. A gigante americana da Internet Google começou a construir seus próprios veículos elétricos sem motorista, que pretende ver nas ruas nos próximos anos.

"Não terão volante, pedal de acelerador ou pedal de freio (...) porque não precisam deles. Nossos softwares fazem todo o trabalho", garantiu Chris Urmson, encarregado do projeto na Google, em mensagem apresentando o novo protótipo, publicada nesta terça-feira no site do grupo na internet.

O pequeno Google Car elétrico tem dois lugares e se parece um pouco com o Fiat 500 ou o Smart, e lembra até mesmo um brinquedo, com a dianteira que se assemelha a um rosto sorridente.

No teto do veículo, uma pequena torre equipada com múltiplos sensores e lasers, permite que ele capte tudo o que está ao redor e, com isso, "dirija-se" sozinho.

Uma câmera instalada no capô também controla o que acontece adiante.

A Google pretende fabricar "uma centena" destes protótipos. A empresa começará a testar as primeiras versões ainda com comandos manuais, permitindo que um motorista assuma a direção, se necessário. Mas, "se tudo estiver bem, poderemos lançar um pequeno programa piloto aqui na Califórnia nos próximos dois anos", disse Urmson.

- Segurança e mobilidade reforçadas - Há vários anos, a Google trabalha em projetos de carros sem piloto, frequentemente desenvolvidos paralelamente com seus serviços de mapas. No entanto, até agora, eram para carros já existentes, fabricados por empresas como a japonesa Toyota e a alemã Audi (Volkswagen).

Mas esta é a primeira vez que a empresa californiana anuncia que construirá seus próprios carros. Os protótipos serão, segundo Umrson, "muito básicos".

O interior foi "construído para o aprendizado, não para o luxo": limita-se a dois assentos (com cintos), um espaço para os pertences dos passageiros, botões para dar a partida e para parar, e uma tela que mostra a rota. E isso é tudo", detalhou.

A Google insiste na segurança.

A velocidade máxima dos protótipos não vai superar os 40 km/h e eles serão equipados com sensores que permitirão eliminar os pontos cegos e detectar objetos em todas as direções e a uma distância equivalente a "mais de dois campos de futebol", segundo o encarregado do projeto.

O design também foi pensado para os pedestres. Em vez de um para-choque, tem uma grade suave e para-brisasque pode ser deformado em caso de colisão, o que reduz o risco de lesões.

- Mudar o mundo - "Foi muito estimulante começar de um papel em branco e perguntar: o que deveria ser diferente neste tipo de veículo?", afirmou o diretor do projeto Google Car, Chris Urmson.

"A razão pela qual estou tão entusiasmado a propósito destes protótipos e do nosso projeto de veículo autônomo em geral é que temos a possibilidade de mudar o mundo que nos cerca", disse Sergey Brin, um dos fundadores do Google.

"Imagine: a gente pode fazer um passeio no centro da cidade na hora do almoço sem levar 20 minutos para encontrar um lugar para estacionar. As pessoas idosas podem manter sua liberdade, mesmo que não possam usar as chaves do carro... E o álcool ou a distração ao volante? Coisas do passado", acrescentou Urmson.

Sergey Brin disse que quer trabalhar "com os sócios", que não identificou, como fez a Google antes para lançar seus tablets e smartphones Nexus e seus computadores Chromebook.