Google cobrará pelo uso do Gmail e do Docs por empresas

O Google vai deixar de oferecer seu software de produtividade gratuito para pequenos negócios, disse a companhia em sua mais recente medida para expandir sua receita além dos seus principais serviços de publicidade.

O Google disse na última quinta (6) que as empresas com dez pessoas ou menos terão que pagar US$ 50 por usuário por ano - a mesma taxa que as empresas maiores pagam - para usar seu software Google Apps, que inclui ferramentas de e-mail, processamento de texto e ferramentas de planilha e apresentação.

A mudança irá permitir ao Google oferecer um serviço mais consistente para clientes executivos, disse a empresa em seu blog.

Clientes individuais ainda poderão utilizar a versão de muitos de seus produtos sem pagar, como Gmail, disse o Google. E os atuais clientes executivos que usam a versão sem cobranças irão continuar a usá-la sem pagar, embora não receberão os serviços adicionais incluídos na versão "premium".

Mais de 5 milhões de negócios usam aplicativos do Google, disse a empresa no início deste ano, embora não tenha informado quantos usam a versão paga.

O movimento marca a mais recente mudança nos aplicativos Google, que até 2011 estavam disponíveis sem cobranças para empresas com 50 funcionários ou menos.