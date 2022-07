Google atualiza e inova serviço de tradução para celulares

O Google deu mais um passo para transformar o celular em um tradutor universal após anunciar uma atualização do serviço Google Translate para Android e iOS (Apple), que melhorará a tradução simultânea dos textos com o uso da câmera e conversas em outro idioma com o uso do microfone.

O objetivo é agilizar as conversas em outro idioma e torná-las mais fluentes e naturais, segundo explica a empresa em seu blog oficial.

O desafio de derrubar barreiras do idioma coincide com o de outras empresas tecnológicas. Há algumas semanas, o Skype, da Microsoft, iniciou sua ferramenta de tradução simultânea para conversas em inglês e espanhol.

No caso do Google, a empresa já oferecia um modo de conversa em tempo real desde 2013 para dispositivos com Android, mas a atualização do aplicativo permitirá reconhecer automaticamente os dois idiomas que estejam sendo utilizados com o toque do usuário no ícone de microfone na tela.

Também foi melhorada a função Word Lens, que traduz mensagens de texto para 36 idiomas em tempo real com o simples uso da câmera do portátil. Basta apontar a câmera para uma mensagem de texto que a tradução aparecerá instantaneamente na tela, sem a necessidade de acesso à internet ou pacote de dados.

"Levamos isso a outro nível, permitindo que você traduza usando sua câmera. Com isso, fica bem mais fácil se situar entre as ruas italianas ou decidir o que pedir em um cardápio de Barcelona", diz a empresa em seu blog oficial.

Atualmente, a tradução instantânea é de inglês para francês, alemão, italiano, português, russo e espanhol (e vice-versa), mas a empresa afirma que está "trabalhando para oferecê-la em mais idiomas em breve".

Segundo o Google, mais de 500 milhões de pessoas usam o Google Translate por mês e mais de um bilhão de traduções são feitas diariamente.