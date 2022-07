Google apresenta sapatos inteligentes

Após os óculos inteligentes, o Google apresentou também o protótipo dos sapatos inteligentes, que poderão falar até 250 frases sobre o condicionamento físico do usuário e seus hábitos esportivos.

Os calçados são um tipo de personal trainer dos pés: eles falam ao usuário o quanto ele está se movimentando e alertam se a pessoa passar tempo demais sentada. Também é possível obter informações sobre a evolução dos treinamentos.

O protótipo de sapatos do Google -- feito com um par de tênis da Adidas -- foi apresentado no evento tecnológico South by SouthWest (SXSW), que ocorre até dia 17, no Texas, Estados Unidos.