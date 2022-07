Google+ aposta em melhorias para atrair usuários

O Google anunciou nesta terça-feira 18 novas funções para sua rede social Google+, centradas na melhoria do armazenamento e da edição fotográfica para os usuários, com a esperança de aumentar sua popularidade frente ao Facebook.

O vice-presidente de Engenharia do Google, Vic Gundotra, apresentou as novidades em um evento do Google+ realizado em San Francisco, na Califórnia, e se mostrou satisfeito pela evolução da plataforma em seus dois anos de vida.

O Google+ conta atualmente com 300 milhões de usuários ativos que compartilham conteúdos com seus contatos, número que sobe para 540 milhões quando se incorporam dados das pessoas que interagem com sua conta no Google+ a partir de outros serviços do Google.

Já o Facebook tem mais de 1,15 bilhão de usuários, e o Twitter ronda os 215 milhões.

Gundotra assegurou que o ritmo crescimento da rede social do Google superou as expectativas e apontou que a cada semana são publicadas no Google+ mais de 1,5 bilhão de fotos, número que se aproxima do Facebook, apesar da diferença brutal no número de usuários.

Segundo dados de setembro, os usuários do Facebook publicam mais de 2,4 bilhões de imagens por semana. O Google vê nisso uma oportunidade para que o Google+ siga crescendo com uma melhor oferta de suas ferramentas fotográficas.

Em breve os usuários de iPhone, iPad e iPod Touch poderão armazenar automaticamente suas imagens com total resolução no Google+, algo que só estava disponível para usuários de Android. O Google + oferece 15 GB de armazenamento gratuito.

A rede social aperfeiçoou seu sistema de busca de imagens por reconhecimento visual de tal forma que não faz falta ter uma palavra-chave associada a uma foto para encontrá-la (as hashtags), basta escrever (em inglês) um termo como "sunset" (pôr-do-sol) para que o sistema localize o conteúdo.

A melhora automática poderá ser personalizada. Também foi incluído um novo filtro para o aplicativo de edição de fotos Snapseed, chamado HDR Scape, a primeira tecnologia real HDR automática para aparelhos móveis. "Os sistemas que existem atualmente só se aproximam do HDR", valorizou Guntodra.

HDR (imagem de alta categoria dinâmica) é uma forma de processamento que procura aproximar a fotografia em termos de luminosidade e contraste à imagem percebida pelo olho humano, e tradicionalmente é obtida pela combinação da mesma fotografia em diferentes tempos de exposição.

O Google+ incorporará a sua coleção de efeitos três novas técnicas que criam composições de ação ao juntar em um só retrato várias fotos de uma sequência. O app também permitirá eliminar objetos que mudem de posição em uma série de fotos para deixar só a paisagem em uma imagem final, e produzir filmes automáticos de vídeo e foto.

A companhia californiana anunciou a possibilidade de compartilhar localização e mensagens curtas em videoconferências, os "hangouts" em dispositivos Android, assim como gifs animados, e apresentou outras melhorias técnicas para a realização destas chamadas em grupo.