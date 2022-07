Google adquire patente que elimina senhas no login

Especialistas há muito tempo apostam que as senhas estão com os dias contados. Mas agora o Google pode sair na frente e estuda a substituição delas por sons.

A empresa israelense SlickLogin, que desenvolve aplicativos de inicialização e verificação, anunciou oficialmente ter sido comprada pela gigante de tecnologia no início desta semana.

A start-up SlickLogin desenvolveu e patenteou um aplicativo que cadastra "canções" exclusivas geradas quando as pessoas se registram em suas contas online.

A "música" é tocada pelos alto-falantes do computador ou laptop, e o app SlickLogin "ouve" esta canção para verificar a identidade do usuário.

O som é inaudível aos ouvidos humanos e só pode ser captado pelo microfone interno do do computador. Pode ser usado para substituir as senhas, ou como parte de um processo de autenticação de dois passos.

A SlickLogin anunciou a aquisição em seu site, mas não revelou o valor do negócio valeu. "Hoje nós estamos anunciando que a equipe está se juntando ao Google", dizia a declaração.