Golpe no Whatsapp promete liberar 13º do Bolsa Família

Está circulando no aplicativo de mensagens Whatsapp uma mensagem com o link para um site afirmando ser relativo ao programa Bolsa Família, do Governo Federal. Ao entrar na página, o usuário pode ter dados pessoais roubados e um vírus instalado no celular.

De acordo com informações do site Itaberaba Notícias, pelo menos 180 mil pessoas receberam, acessaram ou compartilharam o link nos últimos sete dias.

O Ministério da Cidadania informa que a comunicação com os beneficiários do Bolsa Família é feita apenas por meio do extrato e, para receber o pagamento do 13º, basta estar na folha de pagamento do mês de dezembro do programa.