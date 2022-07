Golpe do WhatsApp traz falsa promoção da empresa O Boticário

Um novo golpe vem sendo feito pelo aplicativo WhatsApp. O mais recente envolve uma suposta promoção realizada pela empresa O Boticário. A ação pode servir como meio para a realização de futuros ataques e roubos de informações.

De acordo com a Eset, empresa especializada em detecção de ameaças, a falsa campanha circula por meio de um link que é enviado pelo WhatsApp, com a promessa de que o usuário receberá um perfume da empresa caso siga todas as instruções.

Ao clicar no link contido na mensagem, o usuário é direcionado à página principal da campanha maliciosa. Com a premissa de ganhar um perfume "Love Lily”, a vítima acaba orientada a clicar em um botão denominado “EU QUERO!”.

Link malicioso conduz a site falso

Ao realizar tal ação, uma outra mensagem, indicando que o usuário ganhou o perfume, aparece com uma barra de carregamento que só seria finalizado após a pessoa compartilhar o link no WhatsApp até que a barra de progresso seja totalmente preenchida. Logo em seguida, o aplicativo é aberto, fazendo com o que a vítima compartilhe a mensagem falsa.

Em nota divulgada nas redes sociais, a empresa O Boticário fez um alerta para os usuários sobre a fraude e reafirmou que qualquer promoção envolvendo a marca é sempre divulgada nos meios oficiais.