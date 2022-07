Golpe de vale-presente de perfumaria atinge 400 mil no WhatsApp

Um golpe por meio do aplicativo WhatsApp atingiu cerca de 400 mil brasileiros nos últimos dois dias. Utilizando um vale-presente da marca de perfumaria O Boticário, os cibercriminosos tentam roubar informações pessoais das vítimas. Segundo a Psafe, empresa de segurança digital que divulgou o crime, outras pessoas receberam o conteúdo malicioso, mas não tiveram os aparelhos danificados.

O ciberataque é por meio de uma mensagem falsa que informa que a empresa está com uma promoção de primavera. Elas citam um vale-presente gratuito e exibe um link para o interessado acessar. Em seguida, uma pesquisa passa a ser exibida. A condição para ganhar o falso cupom de desconto é responder as questões e, ao final, compartilhar a "promoção" com 10 contatos do WhatsApp.

Depois de compartilhar com 10 amigos, o usuário é informado que irá aparecer o botão "baixar vale-presente". Em seguida, a pessoa pode ser induzida a se cadastrar em serviços de SMS pago (que, em geral, efetuam cobranças indevidas em planos pós-pagos ou consomem o crédito do celular) ou ainda baixar aplicativos, que neste caso são falsos e podem infectar o celular com outros malwares.

Em nota, O Boticário confirmou que as mensagens são falsas e afirmou que está adotando as providências cabíveis em relação à tentativa de fraude. Além disso, a empresa recomenda que os usuários procurem os canais oficiais de comunicação com o consumidor (site, redes sociais, telefone e lojas), em caso de dúvidas sobre as promoções.

Caso o dono do celular tenha caído no golpe, o recomendado é entrar em contato com a operadora do aparelho.