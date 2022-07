Gerente do Google Brasil fala de internet móvel

O gigante Google criou o Go Mo (www.gomobrasil.com.br) para ajudar a inserir empresas de menor porte na tecnologia de internet móvel. O gerente de vendas Luciano Santos explica a iniciativa de oferecer recursos para a adaptação.

Por que é necessário desenvolver produtos para o mercado mobile?

Trata-se de uma evolução mundial: até o fim do ano, teremos 50 milhões de smartphones, um número muito alto. E com o uso da internet em lugares como shoppings, lojas, etc, as pessoas vão cada vez mais acessar as informações pela internet móvel.

Qual o objetivo do Go Mo?

Apenas uma fração das pequenas empresas já está tirando vantagem da internet. Mas as empresas que já possuem uma página precisam entrar numa segunda leva, que é adequar esse site para que ele possa ser acessado pela plataforma de celular.

De que forma a ausência de um site para a internet móvel pode prejudicar a empresa?

Na medida em que a empresa não está lá na hora que os clientes a procuram, ela está jogando fora a possibilidade de fazer novos clientes. E a vantagem é justamente o oposto, estar lá quando o cliente procura.

E quais são os passos para desenvolver um site adaptado à mobilidade?

A dica que eu dou hoje para pequenos e médios é corra. Prepare o seu site para sair na frente. Como você pode fazer isso? Há muitas empresas que têm algum tipo de parceria de desenvolvimento, de agências. Ele tem que procurar. No próprio site no Go Mo temos dicas.