Games clássicos da LucasArts são relançados

Os fãs da LucasArts, empresa de Gerge Lucas que lançava games, podem relembrar clássicos do estúdio lançados na década de 90. O site GOG.com relançou os principais jogos para PC com os gráficos originais.

A primeira leva de games inclui os clásssicos da série Star Wars X-Wing e Tie Fighter, jogos em que é possível comandar as famosas naves dos rebeldes e do império, respectivamente, e Knights of The Old Republic.

Além deles, também tem os adventures - estilo que a LucasArts dominava - Indiana Jones and the Fate of Atlantis (um dos melhores), The Secret of Monkey Island e Sam & Max Hit the Road. Os preços dos games variam de US$ 5,99 a US$ 9,99.

O site ainda promete mais games da LucasArts, que devem ser Full Throtle, The Day of the Tentacle, Maniac Mansion e, talvez, Grin Fandango, que está sendo refeito para a nova geração.